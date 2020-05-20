Afganistan'da iki camiye silahlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti!

Afganistan'da 2 cami silahlı saldırıya uğradı. Ülkeye bağlı Pervan ve Host vilayetlerinde buluna 2 ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kşşinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, gerçekşetirilen silahlı saldırı hakkında yaptığı basın açıkalamasında, Pervan'ın Hilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda camiye gelen 8 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 sivilin de yaralandığını kaydetti. Şehkar, ayrıca saldırganın yakalanamdığını ve saldırıdan sonra kaçtığını tespit ettklerini belirtti.

Host eyaleti Valiğinde Sözcü Talip Mengel'de yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada eyalete bağlı Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini söylerken saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Her iki camiye yapılan ve 11 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 11:29