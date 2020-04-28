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Afrin'de PKK katliam yaptı! 40 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Afrin'de sivillerin yoğun olduğu Racu caddesinde PKK terör örgütü üyeleri bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Gerçekleştirilen saldırı sonrasında ise 40 sivilin hayatını kaybettiği 47 sivilin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar Afrin ilçe merkezinde buluna çeşitli hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

28 Nisan 2020 Salı 19:32
Afrin'de PKK katliam yaptı! 40 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Suriye’nin Afrin ilçesinde PKK/YPG terör örgütü bombalı saldırı düzenledi. Bıomba yüklü mazot tankının ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Patlama sonrasında çevrede bulunan birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüeken yaralıların ilçe merkezinde buluna çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını bildirdiler.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan saldırının terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ve Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtilirken saldırıda ilk kaydedildi.

Bakanlığın, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: 

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı."

Son Güncelleme: 28.04.2020 19:33
Anahtar Kelimeler:
PKKSuriyeSaldırıAfrin
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