AK Parti sözcüsü Çelik'ten Libya meselesinde net mesaj; Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır!

Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı öngördüğü yaptırımlar ile ilgili konuşan Çelik, ABD Kongresi'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplar içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "ABD yönetiminin tedbir alması gerekiyor. Müttefiklik ilişkimiz giderek kırgınlaşıyor. Müttefikler arasındaki ilişkisi birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Yaptırım hasım devletlere karşı kullanılır. Yaptırımın esası hasım devletedir." diye konuştu.

27 Kasım'da imzalanan Libya anlaşması ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını takip ettiklerini ve bu anlaşmayla birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağı tescil edildiğini kaydetti.

Mutabakat son derece önemli olduğunu ve Türkiye'yi Akdeniz'e olta atamaz hale getirmeye çalışanlara karşı bu anlaşmanın bir savunma sistemi olduğunu vurgulayan sözcü Çelik, açıklamasında karşıt görüşte olanlara da çok net konuşarak, "Herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır." ifadelerini kullandı.

AK Partisi sözcüsü Çelik konuşmasında ayrıca, "Karşımızda bu anlaşmayı eleştirmeye çalışan devletler var. Biz ise Türkiye'nin egemenlik çıkarları açısından bu meseleye yaklaşıyoruz. Akdeniz'de geç kalındığı iddia edildi diyorlardı daha sonra çıkıp Türkiye'nin çok acele davrandığını söylüyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakıyoruz, hukuka uygundur." ifadelerine de yer verdi.