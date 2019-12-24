İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113153
ALTIN
286.740
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7086
EURO
6.5925

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Libya meselesinde net mesaj; Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan sözcü Ömer Çelik, ABD yaptırımları hakkında açıklamalarda bulunurken Libya meselesi ile ilgili de çok net konuştu. Çelik, " Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." diye konuştu.

24 Aralık 2019 Salı 22:52
AK Parti sözcüsü Çelik'ten Libya meselesinde net mesaj; Türkiye, sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır!

Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı öngördüğü yaptırımlar ile ilgili konuşan Çelik, ABD Kongresi'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplar içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "ABD yönetiminin tedbir alması gerekiyor. Müttefiklik ilişkimiz giderek kırgınlaşıyor. Müttefikler arasındaki ilişkisi birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Yaptırım hasım devletlere karşı kullanılır. Yaptırımın esası hasım devletedir." diye konuştu.

27 Kasım'da imzalanan Libya anlaşması ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını takip ettiklerini ve bu anlaşmayla birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağı tescil edildiğini kaydetti.

Mutabakat son derece önemli olduğunu ve Türkiye'yi Akdeniz'e olta atamaz hale getirmeye çalışanlara karşı bu anlaşmanın bir savunma sistemi olduğunu vurgulayan sözcü Çelik, açıklamasında karşıt görüşte olanlara da çok net konuşarak, "Herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır." ifadelerini kullandı.

AK Partisi sözcüsü Çelik konuşmasında ayrıca, "Karşımızda bu anlaşmayı eleştirmeye çalışan devletler var. Biz ise Türkiye'nin egemenlik çıkarları açısından bu meseleye yaklaşıyoruz.  Akdeniz'de geç kalındığı iddia edildi diyorlardı daha sonra çıkıp Türkiye'nin çok acele davrandığını söylüyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakıyoruz, hukuka uygundur." ifadelerine de yer verdi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matbaa işçilerinin isyan notuna karşılık Tesco'dan geri hamle
Matbaa işçilerinin isyan notuna karşılık Tesco'dan geri hamle
Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti
Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti
Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi
Kaşıkçı davasında karar açıklandı; Cinayetle ilgili 5 kişi idama mahkum edildi
İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak
İlginç kampanya! İngiliz ordusu asker alımı için Kim Kardashian kalçasını kullanacak
ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi
ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi
İran'da grip salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 106'ya yükseldi
İran'da grip salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 106'ya yükseldi

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu
Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?
Cuma mesajları! 20 Aralık haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? 2020 ABD seçim tarihleri
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası
Gelir belgesiz başvuru ile kredi kartı veren bankalar
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır? Ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi
2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.