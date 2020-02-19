Akıl almaz operasyon! Beyin ameliyatı olurken 2 saat keman çaldı

Ünlü keman virtüözü Dagmar Turner, bundan yaklaşı 7 yıl önce beyin tümörünün olduğu anlaşıldı. Evli ve bir çocuk annesi olan Turner'a teşhis senfoni sırasında geçirdiği nöbetin ardından konulmuştu.

İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Dagmar Turner'ın beynindeki tümör için tedaviye başlandı. Agresif olan tümörü temizlemek için King’s College Hastanesi doktorları sol elin kontrolünü sağlayan bölgeye çok yakın olduğu için hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdiler ve hastanade bu güne kadar görülmemiş bir operasyon gerçekleşti.

Yaklaşık 2 saat boyunca Turner'ın beyin haritasını çıkaran doktorlar ameliyatta hastayı lokal anesteziyle uyanık tuttular ve ondan keman çalmasını istediler. Turner'in bu hareketiyle doktorlar milimetrik ameliyat sırasında beynin hangi bölümünün kullandığını tespit edildi ve bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümör başarılı bir şekilde temizlendi.

Beyin ameliyatı operasyonunu yöneten Profesör Doktor Keyoumars Ashkan, ameliyat sonrasında yaptığı yazılı açıklamada “Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalmasını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi korumamız çok önemliydi” dedi. Ashkan, tümörün yüzde 90’ını temizlediklerini ifade etti. Keman virtüözü Dagmar Turner ise “Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir çalıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim” diye konuştu ve gerçekleştirilen operasyonun yüzlerce beyin ameliyatı yapılan hastanede bir ilk olduğunu kaydetti.

Yaşadığı ameliyatın ardından o anların görüntüleri paylaşıldıktan sonra konuşan Turner ise "Parmak uçlarıma gelen notalarla doğaçlama yaptım. Çalmak istediklerimi planlamak çok zordu çünkü her şey farklı duyuluyordu. Mutfağımda oturup çalarken hissettim kadar özgür değildim. Etrafınızda olup bitenler devam ederken gerçekten konsantre olmanız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.