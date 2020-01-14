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Akon, Senegal'de kendisine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

Ünlü şarkıcı Akon, Senegal'de kendisine hediye edilen bölgeye kendi adını verdiği bir şehir kurudu. 'Akon City' adını verdiği şehrinde ise para birimi olarak 'Akoin' kullanılacağını duyurdu.

14 Ocak 2020 Salı 17:40
Akon, Senegal'de kendisine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

ABD'li şarkıcı Akon, doğduğu yer olan Senegal'de kendine özel ve kendi adını taşıyan bir şehir kurdu. Ülkede kendine özel olarak hediye edilen bölgeye 'Akon City' adını vererek şehir kuran ABD'li şarkıcı şehrinde kripto para birimi bile çıkarttı. 

Akon, Senegal'de kendine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

Akoin adını verdiği kripto para biriminin kullanılacağı şehri resmi olarak açıklayan Akon, daha önceden kendisine ait olan bölgede  bir fütüristik 'Kripto Şehir' kurma planları olduğunu açıklamıştı.

Akon, Senegal'de kendine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

Senegal Devlet Başkanı tarafından ünlü şarkıcıya verilen 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek olan 'Akon City 10 yıl içinde tamamlanacak.

Akon, Senegal'de kendine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

Afrika'da hayalini kurduğu ve çok fazlasıyla beklediği büyük etkiyi yaratmak istediğini belirten ünlü şarkıcı Akon, "Dünyada bu kadar insan acı çekiyorken, eğer bankada bekleyen 1 milyar doların varsa bu benim için delilik. Bu 1 milyar dolarlık, bir israf gibi bir şey." diye konuştu.

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Senegal asıllı R&B şarkıcısı Akon, resmi Twitter hesabı üzerinden Senegal'de kurulan şehri için son imzaların atıldığını duyurmasının ardından, "Gelecekte sizleri burada ağırlamayı dört gözle bekliyorum"

notunu paylaştı.

Akon, Senegal'de kendine hediye edilen bölgeye kendi şehrini kurdu

Son Güncelleme: 14.01.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
SenegalAkonAkon CityAkoin
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