Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan tıbbi destek

Çinli İş insanı Jack Ma’dan önek davranış. Jack Ma, korona virüsle mücadele kapsamında Sudan’a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Ünlü iş adamının gönderdiği tıbbi malzemelerin içerisinde solunum cihazlarının da olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Jack Ma’nın gönderdiği tıbbi malzemelerin içerisinde solunum cihazları, test kiti, koruyucu elbise, eldiven ve ateş ölçer aletlerinin yer aldığını duyurdu. Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Hartum Havalimanına indi. Uçağı Dışişleri Bakan Vekili Sıddık Abdulaziz ve Çin’in Hartum Büyükelçisi Ma Xinmin karşıladı.

Sudan dün Çin’den yardım talebinde bulunmuş yardım uçağı bugün Sudan’a geldi. Sudan’a yapılan bu yardımın yanı sıra Alibaba şirketinin kurucusu Jack Ma ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in geçen ay gerçekleştirdiği toplantıda 54 Afrika ülkesine de tıbbi yardımda bulunma kararı alınmıştı. Bu tıbbi yardımlarda Afrika ülkelerine 20 bin test kiti, 100 bin maske ve 1000 koruyucu giysi verileceği açıklanmıştı.

Sudan’da şuana kadar korona virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, toplamda 32 vaka görüşmüştü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin açıkladığı rakamlara göre ise Afrika’da 16 bin korona virüs vakasının olduğu toplam 877 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.