Almanya, 8 haftadır kapalı tuttuğu camileri ibadete açtı

Yeni tip koromnavirüsü salgınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya'da 8 hafta önve tedbir amaçlı toplu ibadetlere geçici olarak ara verildiğini duyurmuş ve camilerin kapatılmasına karar vermişti. Vaka sayılarında azalış görülmesi üzerine normalleşme çalışmalarına başlayan Almanya, bu kapsamda camileri bugünden itibaren trekrar ibadete açtı.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından hazırlanan 16 maddelik önlemler altında açılan camilerde namazlar hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Almanya'nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Fatih Camisi'nin din görevlisi Fatih Arsoy, söz konusu karara ilişkin yaptığı açıklamada "8 haftadır camiler kapalı. Bana o kadar zor geldi ki, 8 yıl zindanlarda kalsam bu kadar üzülmezdim" diye konuştu.

'Camiler bizim vatanımız, vatansız yaşamak mümkün değildir. 8 haftanın nasıl geçtiğini bir Allah biliyor bir de ben biliyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatan, ille de vatan demiş. Bizim huzur bulduğumuz yer camilerimiz' diye konuşan Aksoy, "Bugün sabah namazında duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Aksoy, "Birinci rekatı okurken Fatiha suresini biraz zor okudum. Arkamda her an 50-60 kişilik cemaatim varken, şimdi 18 kişilik cemaatin ayrı ayrı yerlerde oluşu gerçekten insanın ağırına gidiyor. Ama hamd olsun Allah'a buda bir tedbirdir. Her şerde bir hayır vardır" ifadelerine de yer verdi.

KRM'nin hazırladığı önlemlerde ise öncelikle camilerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Önlemler arasında 12 yaşından küçüklerin camilere girmesine izin verilmedi ve herkesin sadece kendi seccadesi ile namaz kılınmasına müsaade edildi. Camilerde her on metrekareye bir kişi şartı getirilirken, camiye gelenlerin isim ve adres bilgileri kayıt altına alınıyor. Camilerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tedbir amacı ile cuma, yatsı ve bayram namazlarına izin verilmeyecek.