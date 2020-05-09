Almanya, 8 haftadır kapalı tuttuğu camileri ibadete açtı

Yeni tip koromnavirüsü salgınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya'da 8 hafta önve tedbir amaçlı toplu ibadetlere geçici olarak ara verildiğini duyurmuş ve camilerin kapatılmasına karar vermişti. Vaka sayılarında azalış görülmesi üzerine normalleşme çalışmalarına başlayan Almanya, bu kapsamda camileri bugünden itibaren trekrar ibadete açtı.
'Camiler bizim vatanımız, vatansız yaşamak mümkün değildir. 8 haftanın nasıl geçtiğini bir Allah biliyor bir de ben biliyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatan, ille de vatan demiş. Bizim huzur bulduğumuz yer camilerimiz' diye konuşan Aksoy, "Bugün sabah namazında duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Aksoy, "Birinci rekatı okurken Fatiha suresini biraz zor okudum. Arkamda her an 50-60 kişilik cemaatim varken, şimdi 18 kişilik cemaatin ayrı ayrı yerlerde oluşu gerçekten insanın ağırına gidiyor. Ama hamd olsun Allah'a buda bir tedbirdir. Her şerde bir hayır vardır" ifadelerine de yer verdi.
KRM'nin hazırladığı önlemlerde ise öncelikle camilerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Önlemler arasında 12 yaşından küçüklerin camilere girmesine izin verilmedi ve herkesin sadece kendi seccadesi ile namaz kılınmasına müsaade edildi. Camilerde her on metrekareye bir kişi şartı getirilirken, camiye gelenlerin isim ve adres bilgileri kayıt altına alınıyor. Camilerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tedbir amacı ile cuma, yatsı ve bayram namazlarına izin verilmeyecek.