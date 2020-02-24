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Almanya'da saldırgan karnaval geçidine aracıyla daldı; 30 kişi yaralandı

Almanya'da Hessen eyaletinde karnaval geçidi sırasında bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Saldırı ihtimalinin yüksek olduğu olayda ise 30 kişi yaralandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:28
Almanya'da saldırgan karnaval geçidine aracıyla daldı; 30 kişi yaralandı

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Volkmarsen’de geleneksel olarak düzenlenen Rosenmontag (Güller Pazartesisi) karnaval kutlamaları sırasında bir araç geçit töreni sırasında çocuklarında aralarında olduğu kalabalığın üzerine sürdü. TSİ, 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 30 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre ise Karnaval alayına dalan araç sürücüsünün gözaltına alındığı açıklamasının ardından hstaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların 72sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Hessen İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, şu an itibari ile olayın saldırı olma olasılığının ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi. Araç sürücüsünün ifadesinin alınamayacak durumda olduğu ve olayın ancak sürücünün vereceği ifade doğrultusunda netleşeceği belirtildi.

Yerel basın ise olay yerinden edindiği bilgiler doğrultusunda servis ettiği haberlerde gösteriler sırasında kalabalığın arasına giren aracın Mercedes marka gri renkli bir araç olduğu ve sürücüsünün de 29 yaşında bir Alman olduğunu bildirdi. Görgü tanıkları, ise sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ederken olayın sürücünün sağlık sorunlarından dolayı bir kaza mı olduğu yoksa gerçekten bir saldırı mı olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme: 24.02.2020 21:52
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSaldırıKarnaval
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