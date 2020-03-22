İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

Almanya'da tedbirler arttı, Ülkede ikiden fazla kişi yan yana gelmeyecek

Almanya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler artarken ülkede aileler ve aynı evde yaşayan kişiler haricinde ikiden fazla kişi yan yana gelemeyecek.

22 Mart 2020 Pazar 22:36
Almanya'da tedbirler arttı, Ülkede ikiden fazla kişi yan yana gelmeyecek

Almanya eyaletlerinin başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile bir toplantı yapan Başbakan Angela Merkel, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını önlemlerini ele aldı.

Telekonferans uygulamasıyla gerçekleştirilen toplantıda koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süre daha kısıtlanması konusunda başkanlarla mutabakat sağlandı ve bu kapsamda aileler ve aynı evde yaşayan kişiler haricinde 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Diğer taraftan; Restoran, otel, berber, kozmetik ve masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılması kararlaştırılan toplantıda, sadece evlere servis yapan işletmeler bu yasağın dışında tutuldu.

Başbakan Merkel, toplantının ardından bir basın açıklaması yaparak açıklama, koronavirüsün endişe verici hızla yayılmayı sürdürdüğünü hatırlatı ve insanların mümkün olduğu kadar bir araya gelmemsini sağlayarak virüsün yayılma hızının önünü kesmeyi hedeflerini söyledi. Merkel ayrıca, polisin de bu kurallara uyup uyulmadığına bakacağını ve uymayan vatandaşlara ceza uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakamlar korkunç boyutta! İtalya'da cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başladı
Rakamlar korkunç boyutta! İtalya'da cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başladı
Merkel'den radikal karar! Kendini karantinaya aldı
Merkel'den radikal karar! Kendini karantinaya aldı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Korona virüsünün tedavisi ABD'de 35 bin dolar!
Korona virüsünün tedavisi ABD'de 35 bin dolar!
Kolombiya'da mahkumlar korona virüsüne karşı ayaklandı!
Kolombiya'da mahkumlar korona virüsüne karşı ayaklandı!
İşte korona virüsünün görülmediği tek yer
İşte korona virüsünün görülmediği tek yer

Popüler Haberler

E-Devlet Korona Virüs tüm işlemleri başvuru sayfası
Yeni Hayat Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Furkan Kalabalık hakkında bilgiler
Kütüphanecilik haftası ne zaman? Kütüphanecilik haftasının önemi
EBA TV Türksat, Turkcell TV, Tivibu, Vodafone TV, D Smart, Digitürk Bein Televizyon kanal frekans ve ayarları
Sokağa çıkma yasağını çiğneyen 65 yaş üstüne ne kadar ceza kesilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezaları
Banka mesai saatleri değişiyor! Bankaların yeni çalışma saatleri nasıl olacak? Banka yeni mesai saatleri
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA TV nasıl canlı izlenir? Uzaktan eğitim hangi kanallarda saat kaçta başlayacak?
İş Bankası emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri miktarı
Vestel ve LG televizyonlar için TRT EBA TV frekansı nasıl girilir?
Askerde yapılan aşılar nelerdir, askerde aşı olmak zorunlu mudur? ve Askerde kaç tane aşı yapılır, nasıl aşı yapılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 18 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı çıkarsa ne olur, neleri kısıtlar?
Kişinin kredi notu neye göre belirleniyor? Kredi notunu belirleyen faktörler
Kolonya fiyatları ne kadar oldu? 2020 limon kolonyası fiyatları ne kadar
Korona Virüsü nedeni ile asker alımları durdurulacak mı? Bedelli askerlik alımları duracak mı?
Diş kaplama güncel ücretleri ne kadar oldu? Porselen zirkonyum seramik laminate gibi diş kaplama yöntemleri Diş kaplama işlemiyle ve fiyatları
Kalk Gidelim yenl bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
EBA TV Türksat HD ve SD uydu frekans ve kanal bilgileri
Coronadan virüsünden ölenler nasıl defnedilir? Yıkama ve kefenleme yapılıyor mu?
2020 EKYS Yönetici seçme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.