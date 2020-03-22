Almanya'da tedbirler arttı, Ülkede ikiden fazla kişi yan yana gelmeyecek

Almanya eyaletlerinin başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile bir toplantı yapan Başbakan Angela Merkel, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgını önlemlerini ele aldı.

Telekonferans uygulamasıyla gerçekleştirilen toplantıda koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süre daha kısıtlanması konusunda başkanlarla mutabakat sağlandı ve bu kapsamda aileler ve aynı evde yaşayan kişiler haricinde 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Diğer taraftan; Restoran, otel, berber, kozmetik ve masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılması kararlaştırılan toplantıda, sadece evlere servis yapan işletmeler bu yasağın dışında tutuldu.

Başbakan Merkel, toplantının ardından bir basın açıklaması yaparak açıklama, koronavirüsün endişe verici hızla yayılmayı sürdürdüğünü hatırlatı ve insanların mümkün olduğu kadar bir araya gelmemsini sağlayarak virüsün yayılma hızının önünü kesmeyi hedeflerini söyledi. Merkel ayrıca, polisin de bu kurallara uyup uyulmadığına bakacağını ve uymayan vatandaşlara ceza uygulanacağını da sözlerine ekledi.