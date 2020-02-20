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Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

Almanya’daki aşırı sağcı görüşüne sahip biri tarafından yapılan terör saldırısında 9 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildikten sonra Büyükelçilikten yapılan son dakika açıklamasında ölenlerin arasında 5 Türk vatandaşının olduğu bilgisi paylaşıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:31
Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

Almanya'nın Hanau kentinde dün akşam saatlerinde aşırı sağcılar tarafından düzenlenen terör saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kentte bulunan iki ayrı iş yerine düzenlenen ırkçı saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin fotoğrafları ve bıraktığı video ortaya çıktı.

Saldırganın Tobias Rathjen isimli bir Alman olduğu belirlenirken, saldırganın evinde ölü olarak bulunduğu ve yapılan aramalarda ise arkasında itiraf mektubu ve bir video bıraktığı belirtildi. Alman polisnin ayrıca saldırganın yanında bir cesetle daha karşılaştığı ve yetkililer tarafından yapılan incelemede o kişinin saldırganın annesi olduğu bildirildi. Alman polisinden elde edilen bilgilere göre ise saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra eve döndüğünde önce annesini öldürdüğü ve ardında da intihar ettiği öğrenildi.

Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

Irkçı saldırganın arkasında bıraktığı mektubunda "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" yazdığı belirlenirken polisin, saldırganın Neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için detaylı bir bilgi paylaşımın yapmadığı ve olayın çok yönlü araştırıldığı öğrenildi.

Saldırganın videosu ise incelemeye alındığında videoda içinde dosyalar ve bir yatağın bulunduğu karanlık bir odada kaydettiği ve kayıtın ingilizce olarak yapıldıpı görüldü. Saldırgan videoda şunları söylüyor: 

"Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek. Anaakım medyayı kapatın zira fikirleri dahi yok. Başka kaynaklara bakın ve önce okuyun. İkinci adım olarak da harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın. Bu kâbusu bitirmek için, Amerikan vatandaşı olarak bu sizin göreviniz. Şimdi savaşın."

Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

Diğer taraftan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ise gerçekleştirilen ırkçı saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında ölenlerin arasında 5 Türk vatandaşının olduğunu duyurdu.

Bunun üzerine Türkiye'den de peş peşe açıklamalar yapıldı. Dün akşam ki korkunç saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" ifadelerini kullanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Almanya'daki 5 Türk'ün de öldüğü ırkçı saldırının detayları ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Hanau kentinde meydana gelen saldırı sebebiyle bugünkü programını iptal ettiğini açıklamasından sonra Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını belirtti ve saldırı ile ilgili "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.


 

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSaldırıırkçı Saldırısı
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