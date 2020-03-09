Almanya'dan flaş karar! göçmenleri kabul etti!

İdlib'de yaşanan acı olay sonrasında Türkiye mültecilerin Avrupa'ya geçmesini engellememe kararı aldı ve sınır kapılarını açtı. Binlerce mülteci bu karar sonrası Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan göçmenlere kapılarını kapadı. Türkiye'den Yunanistan'a Edirne üzerinden geçen göçmen sayısı 143 bin kişiyi geçmiş durumda hala sınıra akın akın gelen mültecilerin sınırda sayılarının binleri aşmasıyla Yunanistan Hükümeti sert müdahalelerde bulunmaya başlaması ise sınırda tüm Avrupa’yı ilgilendiren bir göçmen krizinin başlamasına sebep oldu.



YUNANİSTAN'A ALMANYA DESTEK OLACAK



Türkiye-Yunanistan sınırındaki kriz ile birlikte Almanya'da kritik bir görüşme gerçekleşti.

Dün başlayan görüşmelerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyonu Yunanistan'a destek olma kararı aldı.



Alman hükümeti mülteci sorunu ile mücadele etmek için Yunan adalarındaki reşit olmayan mültecileri Almanya'ya getirecek.MÜLTECİ SAYISI 145 BİNİ AŞTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Yunanistan'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Yunanistan’ın tavrını sert sözlerle eleştiren Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı saldırılarına tepki göstererek "Dün ittirmeye çalıştılar, güvenlik güçlerimiz tıkama yöntemi ile durdurdu. 143 bini aşkın sığınmacı geçti. Bu daha başlangıç, önümüz yaz olacaklara bakın" ifadelerini kullandı.