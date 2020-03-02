betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107310
ALTIN
317.732
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.9129
EURO
6.9470

Almanya'dan suriye için ateşkes sesleri yükseldi. İdlip'te ateşkes sağlanabilir mi ?

Türkiyenin mülteciler için kapıları açmasının ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan Suriye için ateşkes ve güvenli bölge sağlanmalı sesleri yükselmeye başladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:21
Almanya'dan suriye için ateşkes sesleri yükseldi. İdlip'te ateşkes sağlanabilir mi ?

Almanya Başbakanı Merkel, yapmış olduğu açıklamada İdlib’de Ateşkese ve güvenli bir bölgeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Merkel, 11. Uyum Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşananların Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Merkel, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Merkel, İdlib’de yaşananlardan dolayı Türkiye'deki durumun ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Ayrıca Merkel, 3 milyondan fazla Suriyeli, yaklaşık 1 milyon Afganlı ve İranlı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’deki durumun İdlib'deki gelişmelerden dolayı zorlaştığını anlayabildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Suriye tarafındaki mülteciler için insani yardım, ateşkes ve Türkiye için ek yardım konularını ele aldığını aktaran Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Avrupa’dan) yeterince destek görmediğini düşündüğünü aktardı.

Son Güncelleme: 02.03.2020 22:36
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSuriyeMerkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan sondakika İdlib açıklaması: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Rusya'dan sondakika İdlib açıklaması: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
BM, İdlib saldırılarının suçunu Rusya'ya yükledi
BM, İdlib saldırılarının suçunu Rusya'ya yükledi
Akın Akın Gidiyorlar ! Soylu Son Rakamları Açıkladı ! Mülteci Göçü Sürecek Mi ?
Akın Akın Gidiyorlar ! Soylu Son Rakamları Açıkladı ! Mülteci Göçü Sürecek Mi ?
İran'da Hamaney'i üzen haber! Meclis üyesi Mir-Muhammed Koronavirüsünden öldü
İran'da Hamaney'i üzen haber! Meclis üyesi Mir-Muhammed Koronavirüsünden öldü
Kapılar Açıldı ! Yunanistan'ı Korku Sardı
Kapılar Açıldı ! Yunanistan'ı Korku Sardı
ABD Başkanı Trump'tan Son dakika Patriot sinyali
ABD Başkanı Trump'tan Son dakika Patriot sinyali

Popüler Haberler

2020 Mart kira artış oranları belli oldu mu? 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 
Survivor 2020 yarışmacılar para alıyor mu?
2020 Mart ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Mart burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Suriye nufüsu ne kadardır? 2020 Suriye nüfusü rakamları
Yeni Hayat dizisinin Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Defne Samyeli İle Kaan Sekban aşk iddiaları doğru mu?
Annelere 3 destek yardımı ile 8124 TL ödeme yapılacak!
2020 yılı final yapıp yayından kaldırılan diziler listesi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin yanındaki kim? Kaan Sekban kimdir?
Pantsir 1 silahı nedir? Rus hava savunma silahı Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 kullanan ülkeler
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Yalan tüm platformlarında yayınladı! Aleyna Tilki yeni şarkısı sözleri ve videosu
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada para almak ne demektir? Rüyada birinden para aldığını görmenin anlamı ve tabiri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Hepsiburada 250 TL alışverişe Petrol ofisi 25 TL yakıt hediye kampanyası
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi ne zaman başlıyor? Trt yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Sevdim Seni Bir Kere Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Cenay Türksever hakkında bilgiler
2020 Opel Corsa Türkiye satış fiyatı ve özellikleri açıklandı!
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
2020 Hac ziyaretleri iptal mi edilecek? Umre ziyaretleri durduruldu!
Dünya Kadınlar Günü ne zamandır? Dünya kadınlar günü Mart'ın kaçında hangi güne denk geliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.