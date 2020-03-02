Almanya'dan suriye için ateşkes sesleri yükseldi. İdlip'te ateşkes sağlanabilir mi ?

Almanya Başbakanı Merkel, yapmış olduğu açıklamada İdlib’de Ateşkese ve güvenli bir bölgeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Merkel, 11. Uyum Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşananların Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Merkel, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Merkel, İdlib’de yaşananlardan dolayı Türkiye'deki durumun ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Ayrıca Merkel, 3 milyondan fazla Suriyeli, yaklaşık 1 milyon Afganlı ve İranlı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’deki durumun İdlib'deki gelişmelerden dolayı zorlaştığını anlayabildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Suriye tarafındaki mülteciler için insani yardım, ateşkes ve Türkiye için ek yardım konularını ele aldığını aktaran Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Avrupa’dan) yeterince destek görmediğini düşündüğünü aktardı.