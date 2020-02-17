Almanya mahkemesi'nden Tesla'ya şok! Yargı fabrika hazırlığını durdurdu

ABD'li elektrikli otomobil üreten Dünyanı sayılı şirketlerinden biri olan Tesla, Almanya'da Gigafactory adlı bir fabrika kurma hazırlığındayken mahkeme kararıyla bu hazırlıklarını durdurmakl zorunda kaldı.

Fabrikanın kurulacağı yerde bulunan ormanlık alannın şirket tarafından ağaç kesilmesine başladıktan sonra yok olacağını ve bunun aynı zamanda su kaynaklarını da olumsuz etkileneceğini savunan çevreci gruplar Tesla'yı mahkemeye vererek dava açmışlardı.

Açılan davayı değerlendirem Lamnya mahkemesi ise dün yapılan duruşma sonucunda verdiği bşr karar ile Tesla'nın faaliyetlerini geçici olarak, mahkeme sonuçlanana kadar durdurdu. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin yüksek idare mahkemesi tarafından verilen kararda Tesla'nın 92 hektarlık ormanlık alanda kuracağı fabrika için firmaya “ağaç kesmeyi durdurun” emri verdiğini belirtti ve buna sebep olarak ise, konu olan ağaç kesiminin üç gün daha süreceğinin bildirildiği mahkeme bildirisinde, “Yeşil Lig tarafından getirilen yasal koruma başarısız olmamalıdır” şeklinde oldu.

Diğer taraftan Tesla'nın Berlin'de kurmayı planladığı ve Çin’de bir Amerika’da ise iki adet bulunan fabrika Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı.