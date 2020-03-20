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Almanya'nın Bavyera eyaleti sokağa çıkma yasağı kararı aldı

Almanya'nın en büyük eyaletlerinden biri olan Bavyera'da 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı eyaletinin valisi Markus Soeder duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 19:01
Almanya'nın Bavyera eyaleti sokağa çıkma yasağı kararı aldı

Almanya'da koromnavirüsü salgını tedbirleri kapsamında Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bölgede 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kararın, koronavirüsü salgının etkilerini azaltmak ve daha fazla yayıklamsının önlemek amacıyla alındığı kaydedildi.

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, alınan sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili yaptığı açıklamada yasağın yarından itibaren iki hafta boyunca geçerli olduğu ve "önemli bir sebebi" olmayan vatandaşların sokağa çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Başkan Söder, kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artması nedeniyle alındığı belirtti ve Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatarak Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." diye konuştu. 

Söder açıklamasında ayrıca, “Bu tarz kararları almak hiç kolay değil. Elimizdeki bilgiler ve vicdanımızın sesini dinleyerek bu kararları alıyoruz. Koronavirüsünden sonra daha güçlü bir Bavyera için bu kararlara uymalıyız” difadelerine yer verdi.

Bavyera eyaletinden gelen son verilere göre koronavirüsü vaka sayısının 2 bin 401 olduğu ve 12 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.

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