betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130

Almanya panikte! Halk Marketleri boşaltmış durumda!

Kovid-19 virüs vakaları Avrupa ülkelerinde de korku ve paniğe sebep oluyor. En son Almanya'da halk marketleri boşalttı. Özellikle raflarda kolonya , tuvalet kağıdı , kuru gıda kalmamış durumda. Halk panikle marketleri talan ediyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 22:09
Almanya panikte! Halk Marketleri boşaltmış durumda!

Korona-virüs vakalarındaki artış Almanyada da korku ve paniğe sebep oldu. Alman halkındaki korku panik marketlerde ki raflara yansıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ"
Schöneberg ilçesinde süpermarket işleten İbrahim Öztürk, 30 yıldır gıda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk defa böyle bir anormal ve olağanüstü durum yaşıyoruz." dedi.

ALMANLAR KOLONYA ARIYOR
Alman müşterilerin de kolonya aradıklarını aktaran Öztürk, "Artık markaya filan bakılmıyor. Limon kolonyası en çok aranan ürün. Dün 500 civarında bulduk. Daha tezgaha koymadan tükendi." diye konuştu.

POLONYA'DAN TUVALET KAĞIDI GETİRTTİ
Öztürk, 2 haftadır makarna, un ve yaş mayanın yok sattığını kaydederek, "Vatandaş, tuvalet kağıdı stoku yapıyor. Polonya'dan tuvalet kağıdı bulduk, tükendi. Türkiye'den gelen tuvalet kağıdı bile sattık. Mal tedarik etmede sıkıntımız var. Birçok ürünün yerine mal koyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"STOKLAR BOŞALDI"
10 yıldır babasıyla süpermarket işleten Alper Öztürk de makarna ve pirinç gibi ürünleri tedarik etmede sıkıntı yaşamaya başladıklarını dile getirerek, "İki haftadan beri tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz. Stoklar da boşalmaya başladı." dedi.

"TEMİZLİK MALZEMESİ BULAMIYORUZ"
Alışveriş yapan Serkan Yazıcı ise herkes de panik havası oluştuğunu, bu nedenle marketlere hücum edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Hijyen malzemesi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bulunduğumuz muhitte tüm marketlerde aynı sıkıntı var. Çocukları düşünerek alışveriş yapıyoruz. Daha da ürünler tükenirse, biz de önlemimizi alacağız. Olmazsa eski zamanlara döneceğiz, ekmeğimizi kendimiz yapacağız."

Son Güncelleme: 14.03.2020 22:21
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heyecan yaratan açıklama Belçika'dan geldi! Korona-virüsünün ilacı bulundu mu ?
Heyecan yaratan açıklama Belçika'dan geldi! Korona-virüsünün ilacı bulundu mu ?
İtalya koronavirüs salgınında Çav Bella ile moral buluyor
İtalya koronavirüs salgınında Çav Bella ile moral buluyor
KKTC'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi, ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatıldı
KKTC'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi, ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatıldı
ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti!
ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti!
İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu
İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu
İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!
İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Popüler Haberler

Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Devlet Pet CT karşılıyor mu?
2020 Havale ve EFT ile para transfer ücreti almayan bankalar - Para transferinde ücret ödemeyeceğiniz bankaların listesi
Farklı GSM operatörüne numara taşıma kaç gün sürer?
2020 SGK primleri ne kadar oldu? İsteğe bağlı ev hanımı SSK tarım Ek-5 tarım sigortası esnaf sigortası ve çiftçi sigortası güncel prim tutarları
Yaşlılık maaşı nedir? Kaç yaşından sonra ödenmeye başlanır? Başvuru şartları nelerdir?
ÖSYM 2020 KPSS A Grubu Maliye Konuları ve Soru Dağılımı
Kredi sicili bankalarda ne zaman düzelir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir?
TNB haftasonu nöbetçi noter sorgulama ekranı erişime açıldı! 15 Mart Pazar Ankara, İzmir, İstanbul nöbetçi noter adresleri ortaya çıktı! İşte il il nöbetçi noter sorgulama
Sigortam yok, hangi banka kredi verir? Hangi bankadan kredi çekerim?
Özel Hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları 2020
Emanet Dizisi Yaman kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
MEB MEBBİS Sınav görev başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Öğretmen dizisi Rüya Örnek kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet barınma yardımı şartları nelerdir? Barınma yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
Diplomamı kaybettim ne yapabilirim? Kaybolan diploma nereden nasıl çıkarılır?
Aşevi Yardımı nereden nasıl alınır? Aşevi yardımı almak için başvuru şartları
Hızlı yağ yakmanın yolları nelerdir? Sağlıklı ve hızlı yağ yakma için öneriler
Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı? Sakatlanan Evrim yarışmaya devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.