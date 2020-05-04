Almanya ve Fransa'dan aşı geliştirme çalışmalarına destek

Avrupa Birliği, (AB) Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve tüm koronavirüsle mücadele içerisinde olan tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmesi amacıyla internet üzerinden bir “bağışçılar konferansı” düzenledi. AB ve bazı ülkelerin ortak bir katılımla düzenlenen "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nin konferansı sonrasında ise Ab üyesi ülkeler, başlatılan kapmpanya için destek açıklamaları geldi.

Konferans sonrasında bir açıklama yapan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşının çalışmalarına destek olma için ülkesinin ilk etapta 525 milyon euro bağışlayacaklarını duyurdu. Başbakan Macron, açıklamasında 'İlaç veya aşı olmadığı sürece virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.' ifadesini kullandı ve Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına katkı için 7,5 milyar euronun toplanmasının hedeflendiği toplantıda şu ana kadar 8 milyar euroya ulaşıldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirilen konferans sonrasında yaptığı açıklamada ülkesinin yeni tip corona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon euro destek sağlayacağını bildirdi.

Koronavirüs aşısının hazır olma tarihinin gelecek yılın sonunu bulabileceğini söyleyen Başbakan Macron, ülkede serbest dolaşım sınırlandırmasının sona ereceği 11 Mayıs'ın salgından önceki günlük hayata dönüş değil, yeni bir aşama olduğunu belirtti. Macron ayrıca konuşmasında perşembe günü Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yeni açıklama yapılacağını da kaydetti.

AB, tarafından başlatılan kampanyada ise toplanacak bağışların, yeni virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının tanı, önleme ve tedavi sürecine ilişkin araştırmalarda kullanılması planlanıyor.

