İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98842
ALTIN
386.055
DOLAR
7.0401
STERLİN
8.7489
EURO
7.6714

Almanya ve Fransa'dan aşı geliştirme çalışmalarına destek

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları için Almanya ve Fransa'dan destek geldi. Almanya Başbakanı aşı çalışmaları için 525 milyon euro destek vereceklerini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da 500 milyon euro destek sağlayacağını bildirdi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:24
Almanya ve Fransa'dan aşı geliştirme çalışmalarına destek

Avrupa Birliği, (AB) Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve tüm koronavirüsle mücadele içerisinde olan tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmesi amacıyla internet üzerinden bir “bağışçılar konferansı” düzenledi. AB ve bazı ülkelerin ortak bir katılımla düzenlenen "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nin konferansı sonrasında ise Ab üyesi ülkeler, başlatılan kapmpanya için destek açıklamaları geldi.

Konferans sonrasında bir açıklama yapan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşının çalışmalarına destek olma için ülkesinin ilk etapta 525 milyon euro bağışlayacaklarını duyurdu. Başbakan Macron, açıklamasında 'İlaç veya aşı olmadığı sürece virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.' ifadesini kullandı ve Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına katkı için 7,5 milyar euronun toplanmasının hedeflendiği toplantıda şu ana kadar 8 milyar euroya ulaşıldığını kaydetti.

FRANSA'DAN AŞI ÇALIŞMALARINA 500 EURO DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirilen konferans sonrasında yaptığı açıklamada ülkesinin yeni tip corona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon euro destek sağlayacağını bildirdi.

Koronavirüs aşısının hazır olma tarihinin gelecek yılın sonunu bulabileceğini söyleyen Başbakan Macron, ülkede serbest dolaşım sınırlandırmasının sona ereceği 11 Mayıs'ın salgından önceki günlük hayata dönüş değil, yeni bir aşama olduğunu belirtti. Macron ayrıca konuşmasında perşembe günü Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yeni açıklama yapılacağını da kaydetti.

AB, tarafından başlatılan kampanyada ise toplanacak bağışların, yeni virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının tanı, önleme ve tedavi sürecine ilişkin araştırmalarda kullanılması planlanıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
FransaAlmanyaABYardımDestekAşı Geliştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de et fabrikasında korona alarmı! 373 işçi virüse yakalandı
ABD'de et fabrikasında korona alarmı! 373 işçi virüse yakalandı
İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılmasına karar verdi
İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılmasına karar verdi
Katar'da darbe olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü
Katar'da darbe olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü
Koronavirüsün merkezi panikte! Katil arılar ABD'yi istila ediyor!
Koronavirüsün merkezi panikte! Katil arılar ABD'yi istila ediyor!
Cezayir'de yıllar sonra asgari ücrete gelen zam 20 dolar!
Cezayir'de yıllar sonra asgari ücrete gelen zam 20 dolar!
2 hafta içinde vaka görülmedi! Plajlar doldu taştı
2 hafta içinde vaka görülmedi! Plajlar doldu taştı

Popüler Haberler

İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Halkbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
2020 3 Bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri ? 3 Bin TL için en uygun faiz oranı hangi bankada? Başvuru şartları ne?
Hercai yeni sezonda devam edecek mi? Hercai dizisi 3. Sezon ne zaman başlayacak?
Emekli Sandığı dul yetim aylığı kime hangi oranda bağlanır?
Uygulama marketlerindeki en iyi mobil arkadaş bulma uygulamaları güncel listesi
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?
2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
TRT 1 Uzaktan Erişim sunucusu Seda Çavdar kimdir?
Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu
Sosyal yardımlar kömür yakacak yardımı nasıl alınır?
Banka şubesine gitmeden online sms ve internetten kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.