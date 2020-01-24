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Almanya'da korkunç dakikalar! Rot Am See kasabasındaki silahlı saldırıda 6 ölü

Basına aktarılan sıcak bir haber ile Almanya'da korkunç dakikalar yaşandığı öğrenildi! Ülkenin Rot Am See kasabasındaki silahlı saldırıda 6 ölü olduğu bilgisi paylaşıldı. Detaylar geliyor...

24 Ocak 2020 Cuma 17:05
Almanya'da korkunç dakikalar! Rot Am See kasabasındaki silahlı saldırıda 6 ölü

Dünya basınına düşen üzücü habere göre Almanya'nın Rot Am See kasabasında bir silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olarak henüz kapsamlı bilgi basına aktarılmazken, silahlı saldırı sırasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay Korku Yarattı

Aktarılan bilgilere göre Almanya'nın Baden-Württemberg kentinde yer alan Schwäbisch Hall bölgesindeki Rot Am See silahlı saldırının merkezi oldu. Saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi intikal ederken, ilk incelemelerde 6 kişinin öldürüldüğü öğrenildi. Saldırıya dair detaylar gelmeye devam ediyor.

Rot Em See'nin Haritadaki Yeri:

 

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:05
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