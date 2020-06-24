Almanya'da koronavirüs bulaştırma oranında büyük düşüş

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü tarafından koronavirüs vaka sayıları duyuruldu. Salgından sorumlu RKI tarafından yapılan açıklamalara göre Almanya genelinde son 24 saat içerisinde 587 yeni vakaya rastlanırken, toplam vaka sayısı 191 bin 449 oldu. Son bir günde 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu verilerle virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 914 oldu.

Gütersloh kentinde çalışanlardan bazılarının koronavirüse yakalanmasıyla birlikte 4 günlük hesaplamalar neticesinde bulaşma katsayısı 2.76’ya yükselmişti. Bu veril geçtiğimiz gün itibariyle 2.02’ye inmişti. 7 günlük hesaplama göre bulaşma kat sayısı 1.81’ten 1.67’ye geriledi.

Gevşeme adımları atıldı

Eyaletlerde kademeli olarak gevşeme adımları atılmaya başlanmasına karşın sosyal mesafe ve hijyen kuralları geçerliliğini korumaya devam ediyor. Württemburg eyaletinde 1 Temmuz’dan itibaren kamuya açık alanlarda en çok 20 kişi bir arada bulunabilecek. Özel toplantılardaysa herkesin akraba olması kaydıyla kişi sınırlaması yapılmayacak.

Bavyera bölgesinde kamuya açık alanlarda en çok 10 kişi olabilecek. Berlin’de ise 27 Haziran tarihi itibariyle temas kısıtlaması kalkacak.

Bremen’de ile iki aile fertleri dışarıda buluşabilecek. Kapalı alanlarda maksimum 20, açık alanlardaysa 50 kişilik gruplara izin verilebilecek.