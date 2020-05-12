Almanya'da Türk Derneğine Molotoflu saldırı!

Almanya’nın Düren kentinde bulunan Almanya Türk Federasyonu’na sabah saat 03.00 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yangın çıkan binada çevredekilerin yardımı ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yüzünde maske olan 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında ölen ya da yaralanan olmaması derin nefes aldırdı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise saldırının gerçekleştiği deneğe giderek incelemelerde bulundu. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada polis kuvvetlerine anında haber verildiği ve olayın sorumluları bulunana kadar takibin bırakılmayacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 22:52