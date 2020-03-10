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Almanya'nın mülteciler üzerindeki sinsi planı!

Sınırımızda yaşanan mülteci krizi devam ediyor. Yunanistan da yaşanan insanlık dramı sürerken , Almanya'nın mülteciler ile ilgili yaptığı açıklama endişe yarattı.Alman Hükümeti Yunanistan'daki kamplarda kalan 1000- 1500 çocuğu kabul edeceğini açıkladı.

10 Mart 2020 Salı 09:32
Almanya'nın mülteciler üzerindeki sinsi planı!

Alman hükümetinin, Yunanistan'daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi. Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.

GÖZÜNÜ ÇOCUKLARA DİKTİ

Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya'nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı. Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan'ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.

HRİSTİYAN PARTİSİ BAŞINI ÇEKİYOR

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti. Fransa'dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.

AB 96 BİN ÇOCUĞU KAYBETTİ!

2015'ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016'da refakatsiz şekilde Avrupa'ya ulaşan çocuk sayısı 63 bin. Bu çocuklardan sadece 9 bini Almanya'da ortadan kayboldu. Kayıp çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Çocukların bazı vakıf ve dernekler tarafından Hristiyanlaştırıldığı, bazılarının cinsel istismar ve tecavüz uğradığı bir kısmının ise organ mafyasını eline düştüğünden endişe ediliyor.

Yenişafak

Son Güncelleme: 10.03.2020 09:44
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