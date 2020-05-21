Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası, her iki ülkede ölüm getirdi. Şiddetli yağış ve fırtınadan en az 20 kişinin öldüğü belirlenirken 3 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!
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Hindistan'ın Bengal Körfezi'nde oluşan ve saatteki 185 kilometreyi bulan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerini de etkiledi. Hindistan'ın Batısında kalan eyalette kasırganın yol açtığı yağış ve fırtınadan dolayı en az 20 kişinin öldüğü bildirilirken kasırganın, Kovid-19'dan daha büyük bir felaket olarak nitelendirildi.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!

Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan felaket ile ilgili yaptığı açıklamada, eyalette kasırgadan dolayı eyalette köprülerin yıkıldığını, evlerin çatısının uçtuğunu belirterek Batı Bengal'in birçok bölgesine de elektrik verilemediğini söyledi. Amphan Kasırgası'nı "Kovid-19'dan daha büyük bir felaket" olarak değerlendiren Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee Kalküta kentinde 14 milyon insanın elektriksiz kaldığını kaydetti. 

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!

Polis merkezlerinden edinilen bilgilere göre ise, Bangladeş'in güneyinde etkili olan kasırga sırasında köklerinden sökülen ağaçların altında kalan 3 kişi ve mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir kişinin boğularak öldüğü öğrenilirken kasırgadan dolayı Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişinin evlerinden ve bölgeden  tahliye edildiği bildirildi.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!

Amphan Kasırgası'nın "Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına" olduğu ve hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı daha önce yapılan bir açıklamayla ifade edilmişti.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te ölüm getirdi!


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