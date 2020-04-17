Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye olan hayranlığını ona benzemek için yaptırdığı sayısız estetik ameliyatla kanıtlamak isteyen fakat başarısız operasyonlar sonucu bambaşka biri olduğu için 'Zombi kız' lakabını alan sosyal medyada Sahar Tabar olarak bilinen Fatemeh Khisvand koronavirüsü salgınına yakalandı.

Instagram'da dünya çapında popüler olan paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgisini çeken ce sosyal medyada Sahar Tabar ismini kullanan zombi kız, burada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşmuştu. 2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan bir fotoğrafla dünya çapında tanına genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" diye açıklama yapmıştı.

22 yaşındaki Khisvand, geçtiğimiz yıl ekim ayında "küfürü, şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve ülkesi İran'da cezaevinde tutuluyordu. Tutuklu bulunduğu cezaevinde hijyen kurallarına uyulmadığı için koronavirüsü belirtileri gösteren ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığının öğrenilmesi sonrası konuyla ilgili bir açıklama ABD merkezli, İnsan Hakları Merkezi avukatlarında Payam Derafshan, “Bu genç kadının, cezasının uzatılmasına ve hapisten çıkarak tedavi olmasına engel olunmasını kabul etmiyoruz” diyerek cezaevşnden tahliyesini talep etti. Hapishane yetkililerinin söz konsuu durumu yalanladığını söyleyen Derafshan, “Hapishane içerisinden aldığım birçok kaynak bana o koğuşta çok sayıda Kovid-19 hastasının olduğunu söyledi. Yetkililere çağrımız hasta olanları hapishaneden çıkarmaları yönündedir” diye konuştu.



