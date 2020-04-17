İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97725
ALTIN
378.994
DOLAR
6.9435
STERLİN
8.6398
EURO
7.5141

Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı

Angelina Jolie'ye benzeme sevdası için 50'nin üzerinde estetik ameliyat geçiren ve şuan tanınmaz hale gelen Sahar Tabar'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. İran'da cezaevinde bulunan zombi kız lakaplı Tabar'ın Kovid-19 testleri pozitif çıktığı ifade edildi.

17 Nisan 2020 Cuma 10:53
Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye olan hayranlığını ona benzemek için yaptırdığı sayısız estetik ameliyatla kanıtlamak isteyen fakat başarısız operasyonlar sonucu bambaşka biri olduğu için 'Zombi kız' lakabını alan sosyal medyada Sahar Tabar olarak bilinen Fatemeh Khisvand koronavirüsü salgınına yakalandı.

Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı

Instagram'da dünya çapında popüler olan paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgisini çeken ce sosyal medyada Sahar Tabar ismini kullanan zombi kız, burada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşmuştu. 2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan bir fotoğrafla dünya çapında tanına genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" diye açıklama yapmıştı.

Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı

22 yaşındaki Khisvand, geçtiğimiz yıl ekim ayında "küfürü, şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve ülkesi İran'da cezaevinde tutuluyordu. Tutuklu bulunduğu cezaevinde hijyen kurallarına uyulmadığı için koronavirüsü belirtileri gösteren ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığının öğrenilmesi sonrası konuyla ilgili bir açıklama ABD merkezli, İnsan Hakları Merkezi avukatlarında Payam Derafshan, “Bu genç kadının, cezasının uzatılmasına ve hapisten çıkarak tedavi olmasına engel olunmasını kabul etmiyoruz” diyerek cezaevşnden tahliyesini talep etti. Hapishane yetkililerinin söz konsuu durumu yalanladığını söyleyen Derafshan, “Hapishane içerisinden aldığım birçok kaynak bana o koğuşta çok sayıda Kovid-19 hastasının olduğunu söyledi. Yetkililere çağrımız hasta olanları hapishaneden çıkarmaları yönündedir” diye konuştu.

Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı


 

Anahtar Kelimeler:
İranAngelina JolieKoronavirüsZombi KızZombi GelinSahar Tabar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu
Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu
ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!
ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!
Çin'den Suriye'ye dev kargo uçağıyla iki küçük koli yardım şaşkınlık yarattı
Çin'den Suriye'ye dev kargo uçağıyla iki küçük koli yardım şaşkınlık yarattı
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!

Popüler Haberler

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
Skype mı Zoom mu? Görüntülü görüşme ve meeting için hangisi daha iyi?
Youtube video arası reklamları nasıl engellenir? Youtube tüm reklamları engellemek için ne yapılır?
Çalışma saatleri değişen güncel Banka, Market ve Eczane açılış kapanış ve çalışma Saatleri
Survivor Evrim ile Mert arasında aşk mı var? 2 yarışmacı aşk mı yaşıyor?
Tekalifi Milliye nedir, ne demektir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir? 10 başlıkta toplanan ve 55 madde Tekalifi Milliye emirleri
Arka Sokaklar Rıza Baba dizide neden yok? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Okullar açılacak mı? Koronaviürs arası ne zaman biter, okullar ne zaman açılacak?
e-Devlet üzerinden yapılabilecek askerlik işlemleri
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma
Hemşire dizisi Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
Gelir belgesiz anında onay alacağınız bankalar var mı? Gelir belgesiz kredi kullanmak için başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.