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Apple'a Fransa'dan dudak uçuklatan para cezası!

Apple'ın rekabet kurallarına aykırı davrandığını öne süren Fransa Rekabet Kurumu dünyaca ünlü marka Apple'a 1,1 milyar euro para cezası kesti.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:41
Apple'a Fransa'dan dudak uçuklatan para cezası!

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'a Fransa'dan bir darbe.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar euro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon euro ve Ingram Micro'ya 76 milyon euro para cezası kesti.


Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

Anahtar Kelimeler:
AppleTeknoloji Devi
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