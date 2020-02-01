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Arap Birliği'nden Yüzyılın Anlaşmasına ret cevabı verildi

ABD Başkanı Trump'ın açıkladı ve Yüzyılın Anlaşması dediği Ortadoğu planı ile ilgili Arap Birliği'nden ret yanıtı geldi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 19:20
Arap Birliği'nden Yüzyılın Anlaşmasına ret cevabı verildi

Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planı olarak açıkladığı Ortadoğu barış planı değerlendirmeye alındı. 

Gerçekşetirilen olağanüstü toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise söz konusu planını reddediklerini açıklayan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Trump'ın planının Filistinliler için, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzer bir durum oluşturacağını kaydetti.

Arap Birliği olarak söz konusu planın uygulanması için İsrail ile işbirliği yapılmayacağı vurgulanan açıklamadai İsrail'in planı güç kullanarak uygulamaya çalışmaması gerektiği söyleyen Ahmed Ebu Gayt, "Bu plan Filistinlileri ikinci sınıf yurttaşlara dönüştürür. Asla barış getirmez" diye konuştu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddedip ABD'nin artık kendileri için dost bir ülke olmadığını söyleyerek, "Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" dedi.
 

Son Güncelleme: 01.02.2020 19:21
Anahtar Kelimeler:
Arap BirliğiYüzyılın Anlaşması PlanıRed
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