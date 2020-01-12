Ateşkes kabul edildi! Hafter'in Libya'daki operasyonları sona eriyor

Türkiye ve Rusya’nın arabuluculuk adı altında Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da, Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısı Hafter'e bağlı güçler tarafından kabul edildi. Ateşkes kabulünü ise Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın Libya’daki krize çözüm arayışı kapsamında taraflara sunduğu ateşkes anlaşaması kapsamında sözcü el-Mismari, yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki 'operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini' fakat karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini belirtti.

Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yapan Almanya Başbakanı Merkel, Libya’daki ateşkes görüşmelerinin Berlin’de gerçekleştirilmesini teklif etmiş fakat ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin ile yapılan görüşmeden sonra gelmesi ve bunun kabuş edilmesi dikkat çekti.



