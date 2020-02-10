Atlantik'i 4 saat 56 dakikada geçen British Airways rekor kırdı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, dün sabah kalkışındam tam 4 saat 56 dakika sonra Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı.

Küresel uçuş takipleri yapan Flightradar24 raporuna gçre ise uçuşun New York ile Londra arasında sesten yavaş ticari uçuş olduğu ve bunun yeni bir rekor olarak kaydedildiği belirtildi.

Daha önce aynı şehirler arasındaki esafeyi 5 saat 13 dakikada alan Norveç hava yolları Norwegian Air uçağının rekorunu kıran İngiliz hava yolları(BA) yetkilileri Boeing 747 uçağı ile yapılan seferin süresinin doğru olduğunu belirtirken şirket için güvenliğin hızdan önce geldiği kaydedildi.

2003 yılında uçuşları durdurulan sesten hızlı güce sahip Concorde uçakları ise belirlenen Atlantik'i 3 saatten biraz fazla sürede geçtiği biliniyordu.



