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Avrupa'da fırtına alarmı! Brüksel'de uçuşlar durduruldu

Brüksel'de etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle bir çok Havalimanı şirketi uçuşlarını iptal etti.

09 Şubat 2020 Pazar 19:06
Avrupa'da fırtına alarmı! Brüksel'de uçuşlar durduruldu

Brüksel Havalimanı'nda bir çok sayıda şirket ülke genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle uçuşlarını iptal edildiğini duyurdu. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgardan dolayı hzimette aksamalar yaşandığı bildirildi.

Açıkalmada ayrıca uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerine ait 60 uçuşunun fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Etkisi şiddetli olan rüzgarın uçakların kalkış ve inişleri sırasında olumsuz bir duruma sebebiyet verebileceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini kaydetti.

Almanya’da bulunan Frankfurt Havalimanı'nda ise etkili olan Sabine fırtınası nedeniyle 100 uçuş askıya alındığı bildirilirken Frankfurt Havalimanı yetkilileri tarfından yapılan açıklamada, ülkeyi vurması beklenen Sabine fırtınası nedeniyle yaklaşık 100 uçuşun geçici olarak askıya alındığı ve beklenilen rüzgarın şiddetine göre uçuş iptallerinin artabileceği ifade edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
BrükselCiara FırtınasıUçuş Iptali
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