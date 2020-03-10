Avrupa Merkez Bankası'nda koronavirüs şoku! Çalışanda tespit edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), çalışan personellerinden birinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) rastanıldığını duyurdu. ECB'den yapılan açıklamada, personel üzerinde yapılan testler sonucu Kovid-19 tespit edildiği ve hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtildi.
ECB, yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüsü salgını nedeniyle uygun olacağı planlanan 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirdi. Diğer taraftan; Almanya merkezli Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.