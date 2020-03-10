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Avrupa Merkez Bankası'nda koronavirüs şoku! Çalışanda tespit edildi

Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) çalışan bir personelde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

10 Mart 2020 Salı 16:56
Avrupa Merkez Bankası'nda koronavirüs şoku! Çalışanda tespit edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), çalışan personellerinden birinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) rastanıldığını duyurdu. ECB'den yapılan açıklamada, personel üzerinde yapılan testler sonucu Kovid-19 tespit edildiği ve hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtildi.

Söz konusu çalışanın diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evde tutulacağı ve çalışmalarını evden yürütecekleri belirtilirken açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı da kaydedildi.

ECB, yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüsü salgını nedeniyle uygun olacağı planlanan 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirdi. Diğer taraftan; Almanya merkezli Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüAvrupa Merkez BankasıECB
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