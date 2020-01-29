Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit onayı!

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlementosu (AP) Genel Kurulu'nda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşullarını düzenleyen Brexit anlaşması ile ilgili bir oylama yapıldı. Oylama sonucunda anlaşma 49 'hayır' oyuna karşılık 621 'evet' oyu ile kabul edildi. Süreçte sona yaklaşırken anlaşmanın sadece AB Konseyinde yapılacak oylama işlemi kaldı.
İngiltere'nin 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile aldığı Brexit kararında son olarak AB Konseyinde yapılacak oylama işleminden sonra gerçekleşecek ve İngiltere'nin 73 AP üyesi de koltuklarını bırakacaklar.