Avrupa Parlementosu Başkanı Sassoli, karantinaya alındı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brüksel'deki evinde karantinaya alındı. Sassoli, yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan incelemelerde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını belirtileri gösterdiği anlaşıldı ve karantinaya alınmasına karar verildi.
14 gün boyunca tedbir amaçlı evinde kalacağını belirten Sassoli, koronavirüs dolayısıyla herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya davet etti. Sassoli'ni, kısa bir süre öncede Türkiye'nin kapıları açma kararı sonrası mülteci krizini incelemek üzere Türkiye-Yunanistan sınırına gelmiş, beraberindeki heyet ile birlikte Evros bölgesini ziyaret ettişkten sonra görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'y, ziyarette bulunmuştu.
Diğer taraftan; Fransa'nın Strazburg kentinde bu hafta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmasına karar verildi.