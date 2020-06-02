Başkan Trump elinde İncil halkı orduyla tehdit etti, göstericiler 5 polisi vurdu!

ABD'li siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldüürlmesinin ardından ırkçı karşıtı protestoların 7. güne girildi. Abd Başkanı Donald Trump ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada gösterilerin sona erdirilmesi adına orduyu kentlere indirmeyi düşündüğünü söyledi.

Trump açıklamasında "Valiler ve belediye başkanları şiddet olayları son bulana kadar kolluk kuvvetlerinden karşı konulamaz kuvvette bir güç oluşturmak zorundalar. Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim" ifadelerini kullanırken şiddet olaylarının çok fazla görüldüğü protestolarda Los Angeles'da bir alışveriş merkezini ateşe verildi ve New York'da dükkanlar yağmalandı.

Basına yaptığı konuşmasının başında da ABD Başkanı olarak en önemli görevinin ülkeyi ve halkını korumak olduğunu söyleyen Trump, "Ülkemizin kanunlarını korumak için bir yemin ettim. George Floyd'un gaddarca öldürülmesinden haklı olarak rahatsız olan Amerikan halkı için bu sözümü tutacağım. Yönetimim Floyd ve ailesi için adaletin yerini bulması sözünü yerine getirecektir. O bir hiç uğruna ölmedi." diye konuştu.

Başkan Trump'ın açıklamasından yaklaşık birkaç saat sonra Brooklyn'de binlerce insan "adalet, hemen şimdi!" şeklinde slogan atarak yürürken yoldan geçen araçlarda konalarıyla protestoculara destek verdi.

Diğer taraftan; St Louis kentinde protesto gösterileri yapan vatandaşlarla polis arasında çıkan çatışmada 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. St Louis polisinin resmi Twitter üzerinden yapılan açıklamasında, "Kent merkezinde memurlarımıza ateş edilmeye devam ediliyor, daha fazla bilgi elimize ulaşınca paylaşacağız" denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 15:25