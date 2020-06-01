Başkent Washington’a 2 günlük sokağa çıkma yasağı

Başkent Washington’a 2 günlük sokağa çıkma yasağı
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ABD'de 5 gün önce siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin hemen ardından halk sokaklara dökülerek ırkçılık karşıtı protesto gösterilerine başladı. Minneapolis'te başlayan gösteriler diğer eyaletlere de hızla yayılmasıyla ABD'de ortalık bir kaç gündür savaş alanına döndü.

Bu güne kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan gösteriler nedeniyle bir çok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken bir sokağa çıkma yasağı da ABD'nin başkenti Washington DC'den geldi. Bugün yerel saat ile saat 19.00'da başlayacak olan 2 günlük tasak kararını Belediye Başkanı Muriel Bowser duyurdu.

Belediye Başkanı Bowser, kent genelinde özellikle son iki gündür gerçekleştirilen protestolarla ilgili bir basın toplantısı düzneleyerk toplantıda birçok iş yerlerinin göstericiler tarafıdnan yağmalandığını ve bazı yerlerin de ateşe verildiğini söyleyerek, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." diye konuşarak güvenlik güçlerinin kent genelinde genel asayişi sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirtti. Bowser konuşmasında ayrıca, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 20:55

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