Belçika Prensi Joachim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Belçika Kraliyet Sarayı Prens Joachim'in koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu. Prensin koronavirüse İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partide yakalanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Belçika Prensi Joachim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Belçika Kraliyet ailesinde koronavirüs alarmı verildi. Prens Joachim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken prensi temas ettiği tespit edilen herkesin karantinaya alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde; İspanya'nın güneyinde bulunan Kurtuba kentindeki bir partiye katılan Prens Joachim'in parti sonrasında koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testler sonuçlandı. Basında konuyla ilgili çıkan haberleri doğrulayan Kraliyet Sarayı'da bir açıklama yaparak Prens Joachim'in koronavirüse yakalandığı ve karantina altına alındığı duyuruldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği protokol gereği Prens Joachim'in ve temasa geçtiği tespit edilen herkes karantinaya alınırken Prens Joachim'in, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu partiye Ortiz'in ailesi ve Sevilla kentinden gelen bazı arkadaşlarının katıldığı kaydedildi. 

Prens Joachim'in katıldığı partide kendisinden başka 27 kişinin de katıldığı ortaya çıktıktan sonra,  Endülüs özerk yönetimi, hükümet tarafından uygulamaya alınan olağanüstü halin ihlal edildiğini öne sürerek Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılara suç duyurusunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 22:10

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