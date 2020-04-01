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Belediye çalışanlarından ilginç uyarı! Azrail kostümüyle sokaklarda dolaştılar

İran'da belediye çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin önemini anlatmak için ilginç bir yönteme başvurdular. Azrail kostümü giyerek sokaklarda dolaşan personeller vatandaşlara fiziksel mesagf uyarılarında bulundular.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:09
Belediye çalışanlarından ilginç uyarı! Azrail kostümüyle sokaklarda dolaştılar

İran'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükselirken vaka sayısınında son 24 satte 47 bin 593'e çıktığı kaydedildi. Ülkede koronavirüs vaka ve ölü sayılarının giderek yükselmesi sonrasında bilançonun ağırlaşması farklı uyarı yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. 

Azrail kostümüyle sokaklarda dolaştılar

Ülke hak-lkına koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gereğince yapılması için sık sık uyarılarda bulunulurken, Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr şehrinde, belediye çalışanları vatandaşları uyarmak için bu kez farklı bir yöntem denedi. Virüse karşı fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak isteyen ve halk arasında sosyal mesafenin gerekli olduğunu anlatmak isteyen belediye personelleri Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla birlikte sokaklarda dolaştı.

Azrail kostümüyle sokaklarda dolaştılar

Diğer taraftan, alınacak önlemlerle ilgili sürekli anonslarında yapıldığı son uyarı yönteminde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsüUyarıAzrail Kostümü
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