Berlin'de dikkat çeken kilise görüntüsü!

Covid-19 salgını nedeni ile toplu durulması gereken yerlere yasaklar tüm ülkelerde uygulanmıştı. Konu ibadet olduğunda ise Cami ve kilise gibi ibadethaneleri ilk açan ülke Almanya oldu. Bilindiği üzere Almanya’da 2 önce ibadethanelere uygulanan yasaklar kaldırıldı. Yasakların kaldırılması sonrasında en dikkat çeken olay ise bir kilisenin namaz kılmak isteyen müslümanlara kapılarını açması oldu.

Berlin’de bulunan bir kilise, Covid-19 salgını nedeni ile ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet imkanı verebilmek için kapılarını müslümanlara açtı.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartı ile sabah, öğle ve ikindi namazları cemaat ile toplu şekilde kılınabilecek.

Talebin çok olması sonrasında kilise Cuma namazına da izin verdi. Öte yandan kiliseye gelen kadın ve erkekler beraber namaz kılıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:24