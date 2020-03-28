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Bilim insanlarından yeni iddia! Koronavirüs genetiğinin benzeri pangolin hayvanında görüldü

Sydney Üniversitesi'nde görevli bilim insanları yeni araştırma raporu yayınlayarak pangolin isimli hayvanda koronavirüsüne çok benzeyen bir virüsün bulunduğu açıklandı. Çin'de yarasa satışının yapıldığı pazarlarda bu hayvanın da satışının yapılması koronavirüsünün Pangolin hayvanından çıkmış olabileceği ihtimalini gösteriyor. Pek, Pangolin nasıl bir hayvandır? Pangolin nerede yaşar? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

28 Mart 2020 Cumartesi 21:17
Bilim insanlarından yeni iddia! Koronavirüs genetiğinin benzeri pangolin hayvanında görüldü

Hayvan türleri arasında en zararsız olanlar arasında yer alan pangolin hayvanı üzerinde bir araştırma çalışması yapan bilim insanları pullarının tibbı alanda kullanıldığı bu hayvan üzerinde koronavirüsü genetik olarak büyük benzerlik taşıyan bir vürüse rastladılar. Sydney Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni araştırma raporuna göre dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına neden olan virüsün pangolinlerden yayıldığını öne sürüldü.

Koronavirüsün kaynağını tespit etmek için araştırmalar yapan bilim insanları bu kanıya Çin pazarlarında virüsün yarasa tüketiminden çıktığı bilgisinden yola çıktılar ve yarasalarla birlikte pangolin hayvanınında aynı pazarlarda satışlarının yapıldığı açıklamasına dayandırdılar. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin'deki pangolinlerde hastalığı yaratan koronavirüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği ve ayrıca bu hayvanın besin olarak tüketilmesinin çok ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Pullarının tıbbi alanlarda kullanılmasından dolayı Çin ve Afrika ülkelerinde avlanan pangolin, 25 cmlik dile sahip olduğu ve hayvanın tehlike anında kendisini koruma altına alan hayvan türleri arasında yer aldığı biliniyor.

PANGOLİN NEDİR? PANGOLİN HAYVANI NEREDE YAŞAR?

Pangolin (Malayca pang goling), monotipik pangolinler ya da pullu memeliler (Pholidota) takımının pangolingiller (Manidae) adlı tek familyasının Manis adlı tek cinsinde toplanan memeli hayvanlardır. Çoğunlukla uzak doğuda ve genellikle geceleri görülürler. Gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Böcekler ve termitlerle beslenen ve dişleri olmayan pangolinler, 25 cm kadar uzayan güçlü dillerini kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Ağaç üzerinde yaşayan türleri olduğu gibi toprak üzerinde yaşayan türlere de sahip olan pangolinler, armadilolar ile tür akrabasıdır. Afrika ve Çin bölgesinde eti ve pullarının tıbbi karışımlarda etkili olduğu düşüncesiyle bilinçsiz avlanmaları, bu türün soyunun tükenme tehlikesine girmesine neden olmuştur.

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Pangolinlerin vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullarla kaplıdır ve kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur.

Pangolinler veya pullu anteaterler Pholidota takımından memelilerdir. Mevcut bir aile olan Manidae'nin üç cinsi vardır: Asya'da yaşayan dört türden oluşan Manis; Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Phataginus; ve ayrıca Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Smutsia.

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır. Pangolinlerin belki de en belirgin özelliği pullu epidermal zırhlarıdır, bu da onları bacaklı çam kozalaklarına benzetir. Bir tehditle karşı karşıya kalan pangolinler top şekline çok sıkı bir şekilde kıvrılır.

Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Midesinin kalın kaslı çeperlidir. Nesli tükenmekte olan pangolinler, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyulup, vakumlanarak öldürülüyorlar. 

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?

Pangolin, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri olmakla birlikte daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Bugün, habitat yıkımı ve avlanma nedeniyle üç Asya türü ve Afrika pangolin türlerinden biri tehlikede olarak kabul edilmektedir.


 

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