Bill Gates, salgının yayılmasına sorumlu tutuldu! ABD'den şaşırtan iddia!

Tüm dünya yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele içerisindenysen büyük kayıplar vererek salgının merkezi haline gelen ABD'den çok farklı bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, gündeme ilginç bir iddia getirdi ve virüsü, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yaymış olabileceğini öne sürdü.

Başkanın eski danışmanı Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini söyleyerek konuşmasında “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerine yer verdi.

Bill Gates, koronavirüsüne karşı başlatılan aşı geliştirme çalışmalarına da destek verdiğini açıklamalarını yaparken, Trump'ın eski danışmanı Stone, katıldığı bir radyo programında Microsoft'un kurucusunu hedef aldı ve salgının yayılmasında Microsoft'un kurucusunu hedef alarak "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler, bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor" diye konuştu.

Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates koronavirüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuş açıklamasında, salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirterek bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtmişti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını da yine açıklamasında öne sürmüştü.