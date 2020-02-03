Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün yaşanan bıçaklı saldırıların ardından bir bıçaklı saldırı haberi de Belçika’dan geldi. Belçika’nın Gent şehrinde de bıçaklı bir saldırı gerçekleşti.
Olayın yaşandığı sokak tamamıyla trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başladı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gent’te yaşanan olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Aynı gün içerisinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan bıçaklı saldırı olayı terör saldırısı olarak nitelendirilmişti. Belçika’da yaşanan olayın da terör saldırısı olabileceği düşünülüyor.
Son Güncelleme: 03.02.2020 12:01