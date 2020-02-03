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Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bıçaklı saldırının ardından bir saldırı haberi de Belçika’dan geldi. Londra’nın ardından Belçika’nın Gent kentinde de bıçaklı saldırı gerçekleşti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:01
Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün yaşanan bıçaklı saldırıların ardından bir bıçaklı saldırı haberi de Belçika’dan geldi. Belçika’nın Gent şehrinde de bıçaklı bir saldırı gerçekleşti.

Gent şehrinde bıçaklı bir kadın etrafındakilere saldırmaya başladı. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Belçika medyasına göre, bıçaklı saldırgan karşısına çıkan 2 kişiyi ağır şekilde yaraladı. 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu.

Olayın yaşandığı sokak tamamıyla trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başladı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gent’te yaşanan olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Aynı gün içerisinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan bıçaklı saldırı olayı terör saldırısı olarak nitelendirilmişti. Belçika’da yaşanan olayın da terör saldırısı olabileceği düşünülüyor.

Son Güncelleme: 03.02.2020 12:01
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