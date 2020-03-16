betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
309.544
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7607
EURO
7.0130

Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!

Sırbistan Cumhurbaşkanı , artan korona-virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.Yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacak.

16 Mart 2020 Pazartesi 00:28
Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran korona-virüs salgınına karşı ülkeler mücadele ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.

Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.

KENDİLERİNİ İZOLE ETMEYEN KİŞİLERE 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.

Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi.

Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.

KARADAĞ TEDBİR ALDI
Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke olan Karadağ'da da tedbirler alındı.

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak." diye konuştu.

.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSırbistanOhal Ilan ülkeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı
İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!
İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!
Fransa yanıyor! Korona da sarı yeleklilerin önüne geçemedi! Eylemler devam ediyor
Fransa yanıyor! Korona da sarı yeleklilerin önüne geçemedi! Eylemler devam ediyor
ABD Başkanı Trump'tan iyi haber!
ABD Başkanı Trump'tan iyi haber!
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
Almanya panikte! Halk Marketleri boşaltmış durumda!
Almanya panikte! Halk Marketleri boşaltmış durumda!

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 16 Mart Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
Güvercin Dizisi Murat kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Tınmaz hakkında bilgiler
Yaşlılık aylığı nedir? 65 yaş yaşlılık aylığı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı başvuru şartları ve süreci
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Elektrik yardımı nasıl alınır? 2020 Dar gelirliye elektrik yardımı için nereye başvurulur?
Tüberküloz maaşı Ve SSPE hastalarına yardım programı başvuru şartları nelerdir?
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Doğum Parası 2020 şartları nelerdir? Doğum ve süt yardımı parasına nasıl başvuru yapılır?
Aşı Parası yardımı nedir? 2020 Aşı parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Emekli maaşı başka bir bankaya nasıl taşınır?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 13 Mart Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Beşinci kol faaliyeti nedir? 5. kol ne demektir?
Farklı GSM operatörüne numara taşıma kaç gün sürer?
Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları
Diyanet Türkiye Geneli 13 Mart 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! 13 Mart Cuma Hutbesi tam metni!
ÖSYM 2020 KPSS A Grubu Maliye Konuları ve Soru Dağılımı
Güvercin Murat kimdir? Gerçek adı ne? Serkan Tınaz hakkında bilgiler
Güvercin Dizisi Mesude kimdir? Işıl Dayıoğlu hakkında bilgiler
Memurların mal beyanı yapması zorunlu mu?
Yaşlılık maaşı nedir? Kaç yaşından sonra ödenmeye başlanır? Başvuru şartları nelerdir?
Zümrüdüanka dizisi Nisa Özgüç kimdir? Itır Esen rol aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.