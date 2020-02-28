Birleşmiş Milletler İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi

Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik devam ederken dün Türk askerine karşı gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Türkiye'nin talebiyle NATO, olağanüstü toplantı yapacağını duyuyurken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısı sonrası Antonio Guterres, yaşanılan olaydan derin endişe duyduyğunu vurgulayarak İdlib'de bir an önce ateşkes yapılması gerektiğini söyledi. Guterres, açıklamasında "Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini aktaran Antonio Guterres, Suriye'deki krize her hangi bir askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekerek sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.