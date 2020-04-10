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BM'den Doğu Afrika ülkelerine çekirge uyarısı! 20 kat büyüklükte gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerine önemli bir uyarıda bulunarak önümüzdeki gelecek olan yağmur dönemlerinde bir çekirge istilası ile karşı karşıya olabileceklerini ve bu istilanın öncekilerden 20 katı büyüklükte olabileceğini söyledi.

10 Nisan 2020 Cuma 19:08
BM'den Doğu Afrika ülkelerine çekirge uyarısı! 20 kat büyüklükte gelebilir

Yeni tip koronavirüsü salgını ile ile mücadele eden ülkeler arasında yer alan Doğu Afrika ülkelerine, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni bir uyarıda bulunuldu. Yağmur dönemlerinde beklenilen çekirge istilasına karşı ülkelerin hazırlıklı olmaları istenirken daha öncekilerden 20 kat büyüklükte olabileceğini de uyarılarına ekledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FOA) konuyla lgili yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının yapıldığı kaydedilirken bu güne kadar 10 ayrı ülkede 240 bin hektarlık bir alanın ilaçlandığı ve 750 kişiye de kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca; özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali’deki söz konusu istilanın alarm verici seviyede olduğuna işaret edildi.

Doğu Afrika ülkelerinde her hangi bir kontrol çalışmalarının hızlandırmama durumunda çöl çekirgesi sürülerinin gelecek yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceği ifade edilen açıklamada, şu anda gıda yetersizliği yaşayan milyonlarca Doğu Afrikalı için durumun daha da kötü olabilkeceği belirtildi ve iç savaşın yıkıcı etkileriyle karşılaşan Yemen ile İran'ın da tehdit altında olduğu da vurgulandı.

Son zamanlarda özellikle Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün yaklaşık olarak 150 kilometre yol katedebiliyor ve 1 kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, 35 bin kişiye yetecek kadar gıdayı bir günde tüketebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
çekirge IstilasıBmDoğu Afrika
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