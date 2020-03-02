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BM, İdlib saldırılarının suçunu Rusya'ya yükledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu yaptığı değerlendirme toplantısında İdlib'de düzenlenen saldırın suçunu Rusya'ya yükledi. BM, tarafından hazırlanan raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadeleri kullanıldı.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:11
BM, İdlib saldırılarının suçunu Rusya'ya yükledi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştilen saldırılar sonrası bir komisyon toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğine karar verdi.

Komisyonun, 2019 temmuz ortası ile 2020 ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporun ayrıntıları açıklanırken komisyon üyesi Hanny Megally de, Türkiye'nin İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davrandığına değindi.

Megally'nin, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısında raporun detayları açıklarken, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib'deki gelişmeler sonrasında "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verdi.

Raporda, ayrıca elde edilen tüm veriler ışığında her iki saldırının da Rusya tarafından yapıldığına dair makul gerekçeler olduğuna dikkat çekildi ve gerçekleştirilen her iki saldırıda da Rus Hava Kuvvetlerinin "belirlenmiş askeri hedeflere" saldırmadığına, aksine sivil unsurların vurulduğuna değinildi.

BM raporunda, örgütün, 18 yaşındaki çocukları "savaşçı" olarak kullandığı, pek çok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunun da belgelendiği bilgisi paylaşıldı ve terör örgütünün insan hakları ihlalleri sıralanırkeni, Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı harekatına ilişkin bir soru üzerine, Megally, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor." yanıtını verdi.

BM raporundaki tüm bilgilerin, bölgede ve Cenevre'de görgü tanıklarıyla yapılan 233 ikili görüşmeye dayandırıldığı ve raporun hazırlanması için uydu görüntüsü, fotoğraf, video ve tıbbi kayıtları toplanarak incelendiği ve diğer taraftan da hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler de raporun hazırlanmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeBmBirleşmiş Milletlerİdlib Raporu
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