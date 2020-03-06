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BM’den İdlib'deki ateşkes anlaşması sonrası ilk açıklama!

Birleşmiş Milletler (BM), tarafından yapılan bir açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde alınan ateşkes anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi ve tarafların anlaşmaya uymalarını bekledikleri belirtildi.

06 Mart 2020 Cuma 12:33
BM’den İdlib'deki ateşkes anlaşması sonrası ilk açıklama!

Dün Türkiye-Rusya arasında gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılımıyla İdlib meselesinin ele alındığı toplantıda ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ise yapılan bu anşalma sonrasında bir açıklama yaparak Rusya ile Türkiye’nin İdlib’de varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını beklediğini belirtti.

Dujarric tarafından yapılan, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Moskova-Ankara'nın Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerginliği giderme yolunda vardıkları anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu söyleyerek, “Genel Sekreter bu anlaşma sayesinde, acı çeken sivillerin korunmasının sağlamasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor” ifadelerine yer verdi.

Moskova'da süren görüşmeler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmış ve ateşkes ile ilgili maddeler Dünya kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaIdlibAteşkes AnlaşmasıBm
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