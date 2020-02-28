Diğer taraftan, İdlib'te Türk unsurlarına yapılan hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesi sonrası Fransa'dan bir açıklama geldi. İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esad rejimini ve Rusya'yı kınanırken, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim" diye konuştu.
BMGK, İdlib'de gittikçe artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplantı kararı aldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) İdlib'de gittikçe artan gerginliği ele almak ve durumu değerlendirmek için bugün acil toplantı kararı aldı.
28 Şubat 2020 Cuma 22:07
Diğer taraftan, İdlib'te Türk unsurlarına yapılan hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesi sonrası Fransa'dan bir açıklama geldi. İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esad rejimini ve Rusya'yı kınanırken, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim" diye konuştu.