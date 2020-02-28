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BMGK, İdlib'de gittikçe artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplantı kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) İdlib'de gittikçe artan gerginliği ele almak ve durumu değerlendirmek için bugün acil toplantı kararı aldı.

28 Şubat 2020 Cuma 22:07
BMGK, İdlib'de gittikçe artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplantı kararı aldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde git gide artan gerginlik nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) bugün acil toplantı kararı aldı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin katılacağı toplantıda bölgedeki durumlar ele elınarak değerlendirmeler yapılacak.

Diğer taraftan, İdlib'te Türk unsurlarına yapılan hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesi sonrası Fransa'dan bir açıklama geldi. İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esad rejimini ve Rusya'yı kınanırken, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim" diye konuştu.
 

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IdlibBirleşmiş MilletlerBMGKAcil Toplantı
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