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Bomba iddia! Koronavirüsünün ilk teşhis edildiği kadının kimliği belli oldu

Dünya yeni tip koronavirüsü salgınına karşı savaşırken bir taraftan da vaka ve ölümlerin önüne geçmek çareler arıyor. Bilim dünyası aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken onlar için en önemli detay hastalığın kim tarafından ve nereden yayıldığı. Çünkü bu sorunun cevabı hastalığa çare bulunması için büyük önem taşıyor. İlk koronavirüsü taşıyıcısı merak konusuyken bunula ilgili bomba bir iddia yabancı basın kuruluşlarından geldi. Basına göre hastalığı bulaştıran ve yayılmasını sağlayan kişi Çinli bir deniz mahsulleri satıcısı!

31 Mart 2020 Salı 12:28
Bomba iddia! Koronavirüsünün ilk teşhis edildiği kadının kimliği belli oldu

üm dünya, koronavirüsü salgını nedeniyle 800 bini aşan vaka sayısı ve 38 bini aşan ölümle savaşırken  hastalığın önüne geçmek için bilim dünyası adeta seferber olmuş durumda. İlk virüs teşhisinin konulan insanın bulunması bilim insanları tarafından büyük önem taşırken kabus hastalığı ortaya çıkaran o ilk kişide herkes tarafından merak ediliyor. Yabancı bir basın kuruşu ise ortaya bununla ilgili bomba bir iddia attı ve İlk Koronavirüs taşıyıcısının deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarında çalışan bir kadın olduğunu söyledi. İşte, koronavirüsün yayan ve kimliği ortaya çıkan deniz mahsulleri satıcısı..

Peki, ilk koronavirüsü hastası kimdi? Nasıl teşhisi konuldu? 

Wall Street Journal'in haberine göre, ilk koronavirüs hastası bir kadın. Dünya geneline  yayılmaya devam koronavirüs salgınının nasıl başladığına ilişkin yeni bir iddiaya göre ilk koronavirüsü vakasının görüldüğü kişi yani 'Hasta Sıfır' olarak görülen Wei Guixian isimli 57 yaşındaki kadın ve o kadın virüsün ilk tespit edildiği hastalar arasında yer alıyor.

Çin'de deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarı'nda çalışan bu kadın Wei, 10 Aralık günü soğuk algınlığı üzerine bir takım belirtiler göstermesi nedeniyle küçük bir kliniğe giderek tedavi görmüş. Tedavisinin ardından tekrar çalışmaya devam eden Wei'nin o süreçte birçok kişinin enfekte olmasına neden olduğu sanılıyor.

Çin'de yayın yapan The Paper ajansına konuşan Wei, "Kendimi biraz yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllardaki gibi bir yorgunluk değildi. Her kışı genelde griple geçiririm. Haliyle bunu da öyle bir grip sandım" dediği ve hastalığın etkisinden kurtulamayınca tekrar hastaneye gittiği öğrenildi. Burada kendisiyle ilgilenen doktorun neyin yolunda gitmediğini anlayamadığını anlayamadığını ve kendisine ilaç verdiğini söyleyen Wei, ilaçlarından ardından durumunun daha da kötüleştiğini belirterek Vuhan'daki en büyük hastanelerden birine gidip orada tekrar kontrol olduğunu söyledi.

Wei, hastanede tedavi altındayken bir doktorun kendisine "Amansız bir hastalığa yakalanmışsın" dediğini söylemesi üzerine aynı pazarda çalışan birçok kişinin de benzer semptomlar gödterdiğini aktardı.

İlk semptomların görülmesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Wei neredeyse bilinçsiz vaziyette kendini hastanede bulduğunu , ve adı sonradan koronavirüs adını alan ve pandemi olarak tanımlanan bu hastalığın, ilk hastalarından biri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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