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Borçlarını ödeyemeyen Lübnan'dan iflas kararı!

Ortadoğu ülkelerinden Lübnan, iflas kararı aldı. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yaptığı basın toplantısında bugün vadesi dolacak olan 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını açıkladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:43
Borçlarını ödeyemeyen Lübnan'dan iflas kararı!

Kamu borçlarının 90 milyar doları aşan Lübnan'da hükümet iflas kararı aldı. Basına açıklama yapan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugün ödenmesi planlanan 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını duyurdu. Ülkenin ayrıca Nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.

Cumartesi günü TV kanalında İübna halkına ülkenin borç durumu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Diyab, Lübnan'ın bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta (Bugün) sona erdiğini ancak ödemenin yapılamayarak bir müddet askıya alınacağını söyledi. 

Dviz rezervlerini hızla eriten mali kriz nedeniyle ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade eden Diyab, Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildirdi, ve Lübnan'ın genel anlamdaki kamu borçlarının 90 milyar doları aştığını kaydetti. Diyab, konuşmasında ülkesinin şu anki durumunu açık ve net olarak "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda." ifadelerini kullanarak tanımladı.

Lübnan halkının yüzde 40'ından fazlasının önceki politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında olabileceklerine dikkat çeken Başbakan Diyab, ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade ederek halkın bu konuda müsterih olmalarını istedi. 

Diğer taraftan, Lübnan'ın toplam 31 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırmak istediği ileri sürüldü. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı söyleniyor. 

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IflasBorçLübnanHükümet
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