Brexit anlaşması, Başbakan Johnson tarafından imzalanarak onaylandı

İngiltere siyasi tarihinde en çok konuşulan konularından biri olan Brexit anlaşması bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından imzalandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, bugün ülkesini Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma sürecini düzenleyen anlaşmayı öğlenden sonra Johnson tarafınan imzalandığı bildirildi.

Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın, "Brexit anlaşmasının imzalanması, harika bir an. Bu, 2016 referandumunun sonuçlarını nihayet hayata geçirecek ve yıllar süren tartışmaları ve bölünmeleri bitirecek." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Johnson, ülkeyi AB'den ayıran anlaşmayı İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile metni Brüksel'den getiren AB yetkililerin huzurunda attığı kaydedildi.

İngilterenin 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almasından sonra yapılan görüşmelerin ardından son olarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmayı bugün imzalamışlardı.

Şimdi ki süreçte ise anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onay alması beklenilecek. AP'nin 29 Ocak tarihinde Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı onaylamasının ardından AB Konseyinin tüm Birlik adına yazılı bir karar kabul etmesi gerekecek. Kabul edildikten sonra ise İngiltere, AB'den 31 Ocak tarihinde ayrılmış olacak.

