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Brexit kabul edildi mi? İngiltere Avrupa Birliği'nden ne zaman ayrılıyor?

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı ile ilgili olarak ortaya çıkan Brexit hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki Brexit kabul edildi mi? İngiltere Avrupa Birliği'nden ne zaman ayrılıyor? İşte İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı ile ilgili ayrıntıların tümü…

09 Ocak 2020 Perşembe 23:43
Brexit kabul edildi mi? İngiltere Avrupa Birliği'nden ne zaman ayrılıyor?

Uzun bir süredir İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı ile ilgili olarak gündeme gelen Brexit tartışmalarında nihayet sona gelindi. Brexit yasa tasarısının kabul edilmesi ile beraber İngiltere’nin 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılacağı kesinleşti.

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği kapsamından çıkması adına düzenlenen anlaşmaya onay verdi. Avam Kamarası’nın 231 oyuna karşı 330 oyla onayladığı anlaşma sonraki hafta Lordlar Kamarası’nda tartışmaya açılacak. Anlaşmanın Lordlar Kamarası’nda da onaylanması halinde Kraliçe 2. Elizabeth’in onay vermesiyle kanunlaşmış olacak.

Brexit Sürecinde Neler Yaşanmıştı?

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı, Boris Johnson önderliğindeki Muhafazakar Parti’nin 12 Aralık tarihindeki genel seçimlerde %43,6 oranında oy alması ve tek başına hükümeti kurması sonrasında gündeme gelmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık kapsamında yapılan Brexit referandumu %52 oy ile AB’den çıkış olarak oylanmıştı.

İngiltere’nin 31 Ocak 2020 tarihinde AB’den çıkması durumunda, 31 Aralık 2020 tarihine kadar bir çıkış süreci başlatılacak. Bu sürecin sonunda ise İngiltere ve AB arasında hiçbir bağ kalmayacak. Ancak Johnson hükümeti, bu süreç içinde anlaşmanın sağlanamaması halinde AB’den hiçbir anlaşma olmadan ayrılma niyetinde olduklarını dile getiriyor.

Son Güncelleme: 09.01.2020 23:47
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