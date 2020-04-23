Brezilya'dan ürküten görüntü! Korona'dan ölenler arttı toplu mezar kazımına geçildi.

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüs salgın hastalığı Güney Amerika Ülkesi Breziya'da hayatı felç etme noktasında. Ülke genelinde 2 bin 906 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇAREYİ TOPLU MEZAR KAZMAKTA BULDULAR

Brezilya'daki salgının merkez üssü Sao Paulo'da bulunan Vila Formosa mezarlığında hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu halde mezar kazıldı.

İŞÇİLER, "ÖLÜ SAYISI 2 KAT DAHA FAZLA" DEDİ

Mezarlıkta çalışan işçiler, açıklanan verilerin doğru olmadığını öne sürerek gerçek sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bir işçi, "Gazetelerdeki rakamlar çok yanlış. Gerçek sayı iki kat daha fazla, belki üç kat" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya'da 45 bin 757 vaka bulunuyor.

DEVLET BAŞKANI, KARANTİNAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüse karşı karantina önlemlerini sorguladığı Twitter paylaşımları silinmişti.

Bolsonaro, kaldırılan bir videosunda bir sokak satıcısına hitaben, "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri." demişti.

"HAYAT NORMALE DÖNMELİ" DEDİ

Brezilya Devlet Başkanı, diğer videosunda ise hayatın normale dönmesi çağrısında bulunarak, "Brezilya duramaz, aksi halde Venezuela'ya dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MEDYANIN OYUNU"

Öte yandan, Bolsonaro, koronavirüsü 'grip' ve 'medyanın oyunu' olarak nitelendirmişti.