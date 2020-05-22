Brezilya ve Rusya'da koronavirüs kabusu bitmiyor!

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 122 bini, ölü sayısı 330 bini aşan koronavirüsü salgınında Brezilya ve Rusya'da kabus devam ediyor. Son 24 saatte 21 bin 472 vaka 911 ölüm bildiren Brezilya'nın ardından Rusya'da vaka sayısının 317 bin 554'e ölü sayısının da 3 bin 249'a ulaştığı kaydedildi.

Brezilya ve Rusya'da koronavirüs kabusu bitmiyor!
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Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 332 bin 214 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 5 milyon 130 bin 280 olduğu hastalıkta iyileşenlerin sayısınında 2 milyon 60 bin 137 olduğu belirtildi.

Tüm Dünya virüs mücadelesi içerisindeyken Brezilya ve Rusya'da kabus gün geçtikçe büyüyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, toplamda 294 bin 152 vakayı, 19 bin 138 ölümü doğrularken ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 472 vaka 911 ölüm olduğu açıklandı.

Rusya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kabusu devam ediyor. Ülke genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 317 bin 554'e, ölü sayısı 3 bin 249'a ulaştığı bildirilirken ülkede, günlük ölü sayısı bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Rusya'da ayrıca vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,8 olarak açıklandı ve yeni vakaların yüzde 42,2’sinde semptom görülmediği bildirildi. Salgının merkezi olarak ilan edilen
 başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 988 artarak 158 bin 207’ye, ölü sayısı 73 artarak 1867’ye çıktı. Şehirde toplam 43 bin 582 kişinin de hastalıktan iyileştiği kaydedildi.


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